【亞太區供應鏈】供應鏈智能化　助香港從亞太物流業突圍

香港長久以來一直被譽為世界舉足輕重的物流樞紐之一。航運和物流業亦屬於香港的主要經濟支柱,佔香港的本地生產總值約22%,支撐20%勞動人口的就業機會。然而,香港不能夠裹足不前,若要在亞太區的物流網絡中保持領先地位,必須持續提升在物流方面發展的能力。

對於供應鏈而言,過去十年艱難重重。 2020年,疫情的蔓延及蘇伊士運河堵塞事件更為全球供應鏈帶來前所未見的風險,一連串的挑戰更加突顯出加強數碼韌性、成本控制及可持續發展的重要性。



善用數碼工具有利應對逆境

Orange在今年一月發佈的報告《Real time intelligence and the future of the supply chain》發現,疫情的蔓延令40%的跨國企業供應鏈受到嚴重打擊,有見及此,83%的企業指出,與一年前相比,他們現時更加了解供應鏈中繼可引致的風險。

人工智能(Artificial Intelligence)、機器學習(Machine Learning)等數碼工具能大大幫助供應鏈轉型,提升可預測性及靈敏度,從而令供應鏈更有韌性。



Harvard Business Review Analytic Services的調查發現,將供應商的數據數碼化是企業領導在2021年的首要任務。可是,我們發現在應用數碼工具方面,香港物流業未有充足準備。根據Google 香港在2020年公佈的準備度指數》,香港物流業對人工智能認知及應用方面的準備程度只得53分(100 為滿分),是調查中涵蓋的四個行業之中最低。



▲ 蘇伊士運河堵塞事件,影響仍未完全消除。(資料圖片)

供應鏈智能化成關鍵

人工智能和機器學習不斷在供應鏈中的數據學習,從而持續更新系統,不間斷的更新可以減少建立及配置新流程模型所需的時間,意味著供應鏈流程管理的進程愈來愈有效率。另外,他們也可以為供應鏈提供可預測性,助企業按照需求提供合適的供應量。對需求量有充分了解和明白如何應對供應鏈中斷對企業之言是不可或缺的能力,而這些正正是人工智能和機器學習可支援企業之處。

超級自動化將成為供應鏈技術上的新趨勢,結合了人工智能、機器學習、物聯網(Internet of Things)和機械人流程自動化(Robotic Process Automation)等科技,取替人手處理供應鏈中重複性的工作,以減少出錯機會,更可騰出時間,讓企業員工親自處理較為複雜的任務,從而使供應鏈運作更有效率和更安全。

此外,機械人流程自動化和人工智能能夠配合其他技術,以改善業務決策、分析數據和評估風險,從而減少出錯的機率,提升供應鏈整體上的效率和韌性。

香港供應鏈需為未來做好準備

在不久將來,供應鏈將會由數據驅動,實現實時更新,提升透明度、準確度、韌性和效率。另外,新冠肺炎推動了整個香港物流業的數碼化轉型。在2020年9月,香港政府宣布撥款約3.45億港元以促進投資物流科技,香港財政司司長陳茂波指出此舉是為了「幫助香港在全球供應鏈、資本流動和科技競賽中保持領先地位」。

為了促進科技發展,香港政府還建設了五個供應鏈數碼化研發中心,當中包括物流及供應鏈多元技術研發中心(LSCM)。透過香港政府約6.98億港元的創新及科技基金的支援,LSCM在工業界、學術界和公共部門之間開展了超過160個供應鏈項目。

香港的物流企業首先需要明白部署人工智能和機器學習等科技可以帶來的價值,再使用智能預測和數據分析等技術提升效率和準確度,以協助決策,使香港物流業更上一層樓,為未來的挑戰做好準備。