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【阿里巴巴股價】杭州市委書記周江勇落馬、曾力挺馬雲及阿里巴巴　阿里巴巴美股跌1.6%（第二版）

股市 22:28 2021/08/22

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【阿里巴巴股價】杭州市委書記周江勇落馬、曾力挺馬雲及阿里巴巴　阿里巴巴美股跌1.6%

阿里巴巴 （09988） 風波不斷。中央紀委國家監委周末（8月21日）公布，浙江省委常委、杭州市委書記周江勇涉嫌嚴重違紀違法，目前正在接受紀律審查和監察調查。阿里巴巴總部設於杭洲，而周江勇自2018年5月起出任杭州市委書記，亦一直支持阿里巴巴的發展。上周五多隻美國上市的中概股反彈，唯獨阿里巴巴美股（美：BABA）獨跌1.6%。

貝萊德大手「減持」阿里巴巴？詳見【下一頁】

據內地媒體報道，2019年9月7日，杭州市政府舉行公開儀式，周江勇親授馬雲「功勳杭州人」的榮譽稱號，並稱這是「極高榮譽，是致謝，更是致敬。」馬雲亦在儀式致辭稱， 「沒有杭州，就沒有馬雲，也就不會有阿里巴巴」，「我覺得杭州政府和阿里巴巴之間，代表了一種全新的政企關係，一種親情關係。」

數天後，杭州市政府與阿里巴巴集團簽訂「全面深化戰略合作協議」，周江勇聲稱將「堅定不移」支持阿里巴巴發展。同年11月11日，阿里巴巴的天貓雙11購物節成交額再創新高，周江勇更親赴阿里巴巴總部，還穿上阿里巴巴的紅色T恤。

該報道又指，浙江一家金融科技公司的上市計劃，在2020年11月被緊急叫停。而在IPO之前，周江勇家族耗資5億元購買股份，上市未成獲退5.2億元；餘杭另一領導幹部家屬購入5000萬元股份，獲退5200萬元。

不過螞蟻集團其後發布聲明回應指，網傳相關人員入股螞蟻集團是不實謠言，在此前IPO的發行過程中，公司嚴格遵守兩地法律法規，過程公開透明，不存在謠言中提及的相關人員入股的情況，更不存在突擊入股及退款相關情況。

在周江勇被查的前2天（8月19日），浙江省人大常委會機關黨組副書記馬曉暉涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，正接受浙江省紀委監委紀律審查和監察調查。

（第二版更新螞蟻IPO傳聞及回應）

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