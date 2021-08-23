阿富汗孕婦撤離途中突分娩 母女平安抵美軍基地

大批阿富汗民眾在知悉塔利班即將掌權，不惜冒險亦要逃離。能夠安全撤離的難民陸續從中轉國家出前往接收國，一名阿富汗婦女在迎接新生活的同時亦迎來好消息。她在軍機上分娩，誕下一名女兒。

反對勢力重奪北方3個地區 塔利班未完全控制阿富汗 【下一頁】

美國空軍機動司令部周日（22日）發文，指一名阿富汗難民懷孕婦女上周六（21日）乘坐美軍C-17運輸機，由多哈前往德國拉姆施泰因（Ramstein）美軍基地時，受逾8,500米飛行高度產生的低氣壓影響，在機上突然出現分娩症狀。

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機長隨即命令運輸機下降增加氣壓，幫助穩定孕婦的情況及確保其安全。當運輸機降落後，空軍醫療隊隨即登機，在貨艙協助孕婦誕下一名女嬰。母女其後被轉送至附近的醫院，目前狀況良好。

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由於撤離人數眾多，多哈的美軍基地快將不勝負荷，因此美軍需要加快把民眾轉送至拉姆施泰因緩解壓力。美國官員表示，美軍的撤離行動上周五（20日）因多哈一時無法再接收而暫停8小時。空軍准將奧爾森（Josh Olson）表示，連同仍在施工的設備，拉姆施泰因美軍基地周日便可容納7,500人。

責任編輯：吳漢培