  • 30°C
香港時間 : 2021823日 (一) 09:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

阿富汗孕婦撤離途中突分娩 母女平安抵美軍基地

環球社會熱點 08:05 2021/08/23

分享：

大批阿富汗民眾在知悉塔利班即將掌權，不惜冒險亦要逃離。能夠安全撤離的難民陸續從中轉國家出前往接收國，一名阿富汗婦女在迎接新生活的同時亦迎來好消息。她在軍機上分娩，誕下一名女兒。

反對勢力重奪北方3個地區 塔利班未完全控制阿富汗 【下一頁】

美國空軍機動司令部周日（22日）發文，指一名阿富汗難民懷孕婦女上周六（21日）乘坐美軍C-17運輸機，由多哈前往德國拉姆施泰因（Ramstein）美軍基地時，受逾8,500米飛行高度產生的低氣壓影響，在機上突然出現分娩症狀。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

機長隨即命令運輸機下降增加氣壓，幫助穩定孕婦的情況及確保其安全。當運輸機降落後，空軍醫療隊隨即登機，在貨艙協助孕婦誕下一名女嬰。母女其後被轉送至附近的醫院，目前狀況良好。

阿富汗難民潮恐湧歐洲 土耳其希臘落閘拒收 【下一頁】

由於撤離人數眾多，多哈的美軍基地快將不勝負荷，因此美軍需要加快把民眾轉送至拉姆施泰因緩解壓力。美國官員表示，美軍的撤離行動上周五（20日）因多哈一時無法再接收而暫停8小時。空軍准將奧爾森（Josh Olson）表示，連同仍在施工的設備，拉姆施泰因美軍基地周日便可容納7,500人。

責任編輯：吳漢培

相關文章

拜登強調撤離有風險 承諾協助阿富汗盟友
2021/08/21
拜登強調撤離有風險 承諾協助阿富汗盟友
撤離阿富汗後會去邊？ 三個國家做中轉站
2021/08/21
撤離阿富汗後會去邊？ 三個國家做中轉站
拒認錯估阿富汗局勢 美媒打臉拜登
2021/08/20
拒認錯估阿富汗局勢 美媒打臉拜登
英大使館棄過百名阿富汗警衛 英政府稱會一併撤離（第二版）
2021/08/21
英大使館棄過百名阿富汗警衛 英政府稱會一併撤離（第二版）
塔利班版伊斯蘭教法有幾嚴？ 嚇怕逃難阿富汗人
2021/08/20
塔利班版伊斯蘭教法有幾嚴？ 嚇怕逃難阿富汗人

你可能感興趣

拜登強調撤離有風險 承諾協助阿富汗盟友
13:14 2021/08/21
拜登強調撤離有風險 承諾協助阿富汗盟友
撤離阿富汗後會去邊？ 三個國家做中轉站
11:26 2021/08/21
撤離阿富汗後會去邊？ 三個國家做中轉站
拒認錯估阿富汗局勢 美媒打臉拜登
18:54 2021/08/20
拒認錯估阿富汗局勢 美媒打臉拜登
政治 懷孕 美國 阿富汗 美軍 空軍 德國

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（08月23日 時間09:00）

下一篇文章

阿富汗難民潮恐湧歐洲 土耳其希臘落閘拒收
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

美國共和黨若重掌眾議院 勢查拜登撤兵
美國共和黨若重掌眾議院 勢查拜登撤兵
阿富汗難民潮恐湧歐洲 土耳其希臘落閘拒收
阿富汗難民潮恐湧歐洲 土耳其希臘落閘拒收
【英國疫情】歐國盃成播毒溫床 近萬相關新確診
【英國疫情】歐國盃成播毒溫床 近萬相關新確診
新型冠狀肺炎全球疫情（08月23日 時間09:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月23日 時間09:00）
加尼弟弟傳轉投塔利班 疑宣布效忠組織
加尼弟弟傳轉投塔利班 疑宣布效忠組織
【新冠疫苗】以研究：接種劑量增大 保護力更持久
【新冠疫苗】以研究：接種劑量增大 保護力更持久