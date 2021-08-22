【國安法】余偉文：港區國安法加強外資信心　更考慮增撥資源到港

▲ 金管局總裁余偉文接受《新華社》訪問時表示，香港實施國安法後，提升外資對香港的信心。

香港實施《港區國安法》一年，近月再傳人大常委會擬將《反外國制裁法》納入香港基本法附件三在港實施，最終決定延遲表決。金管局總裁余偉文接受《新華社》訪問時表示，香港實施《國安法》後，社會轉趨安定，而穩定的營運環境加強外資對香港的投資信心。

人大推遲表決基本法加入反外國制裁法｜詳見【下一頁】

余偉文受訪時表示，香港過去2年經歷很多挑戰，但金融業仍然非常穩健，而香港作為國際金融中心的發展勢頭更強，尤其是「債券通」南向通及「跨境理財通」2項互聯互通機制即將開通，重申希望可以盡快推出。

余偉文在訪問中再反駁《港區國安法》實施初期的外資撤離說法。他指，所接觸的投資者都看好香港的發展前景，而且過去1年共有約500億美元流入港元體系，另銀行體系存款規模及私人財富管理資產都有所上升，未見有資金流走跡象。

人大暫不表決納入基本法 銀行公會：望今後進一步了解詳情｜詳見【下一頁】

時至近半年，他提到國際投資者更由對《港區國安法》的疑問，演變成更關心把握香港及內地市場的機遇，「他們考慮調撥多一點資源到香港，擴展這裡的生意，所以我看香港作為國際金融中心的地位應該是保持得非常好」。

他又謂，香港奉行的一國兩制對金融業而言，是既可以非常近距離的位置，把握內地快速經濟增長所產生的不同機遇，又可以保持跟國際接軌的金融制度，包括沿用普通法而且資金可以自由進出等，突顯香港作為連接內地與國際市場的一道橋樑。

相關文章：

【反外國制裁法】邱騰華：港區國安法實施未令在港外商減少

【港區國安法】陳茂波﹕強烈反對美國投資環境報告 稱內文惡意抹黑國安法

【拜登警告】財庫局列14項金融數據 「國安法以來香港金融市場生氣勃勃」