阿富汗難民潮恐湧歐洲 土耳其希臘落閘拒收

塔利班武裝分子奪得政權後，大量阿富汗民眾紛紛出逃，外界憂慮阿富汗或如敘利亞一般湧出難民潮。土耳其總統埃爾多安表示，土耳其已有大量難民，不能再承受額外負荷。希臘政府表示，已在土耳其邊境建立圍墻，阻隔阿富汗難民透過希臘入境歐洲。

土耳其邊境圍牆將竣工 抵擋阿富汗難民潮 【下一頁】

埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）上周六（21日）與德國總理默克爾（Angela Merkel）通話時表示，若阿富汗及伊朗不採取行動，爆發新一輪難民潮在所難免。他同時指土耳其國內已有500萬名難民，不能接納更多人。埃爾多安又指摘歐盟漠視土耳其修改難民協議的要求，相關協議於2015年簽訂時，允許抵達希臘的「非正式途徑」入境的難民，可返回土耳其換取援助。

默克爾辦公室回應表示，從阿富汗撤離人員依然是首要任務。默克爾發言人指，德國土耳其兩國領導人同意密切合作，支援國際組織在阿富汗及其鄰國的工作，特別是聯合國難民援助機構。

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同樣對阿富汗難民落閘的還有希臘，希臘政府表示，已在土耳其邊境興建長達40公里的城墻，並安裝監視系統，防止尋求庇護人士試圖經希臘入境歐洲。希臘公民保護部部長赫里索希季斯（Michalis Chrisochoidis）表示，當局已採取行動防止6年前情景重演，強調希臘不能被動地等待影響出現，需保持邊境安全及不可侵犯。

希臘政府早前表示，不會允許難民入境歐洲，會遣返相關人士。希臘移民部長米塔拉希（Notis Mitarachi）發表聲明強調，希臘不會成為阿富汗非法移民入境歐洲的門戶，亦不會重覆6年前的錯誤。

2015年時，逾100萬人為逃避戰亂及貧窮，從土耳其入境歐盟。大部分難民已四散多國，目前約有6萬人仍然留在希臘。土耳其則於2016年與歐盟達成協議，以阻止難民流動作條件獲取歐盟財政支援，所有未申請庇護或申請被拒人士都將被送往土耳其。

責任編輯：李俊儀