加尼弟弟傳轉投塔利班 疑宣布效忠組織

流亡外國的阿富汗總統加尼曾聲稱出逃是為避免流血衝突，亦被指捲走巨款，其家族成員留在當地恐怕難有好日子。有印度傳媒卻聲稱，加尼的弟弟可能已與塔利班打好關係，甚至是宣布效忠組織。

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印度斯坦時報（Hindustan Times）報稱，一段由塔利班宗教教士扎基爾（Mufti Mahmood Zakir）發布的影片中，可見加尼（Ashraf Ghani）的弟弟哈什馬特（Hashmat Ghani）與塔利班首領拉赫曼（Khalil-ur-Rehman）同場，相互握手合照，疑似是宣布效忠。

疑似哈什馬特宣布效忠塔利班

哈什馬特是阿富汗政商界名人，既是國會普什圖人議員，亦是私人企業加尼集團（The Ghani Group）的主席，商業版圖擴展至阿聯酋，即其哥哥加尼的逃亡國家。另外，哈什馬特有指在一家由其兒子掌管美國安全及建築公司擔任副總裁。

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阿聯酋政府上周三（18日）發表聲明證實，基於人道主義理由收留加尼及其家屬，但拒絕透露加尼詳細住處。加尼同日在Facebook上載影片表示，如果留下就會在喀布爾（Kabul）目睹流血事件。加尼又指他很可能會被捕甚至被殺，是在政府官員建議下離開阿富汗，並強調當地不應因權利鬥爭而變成另一個敘利亞或也門（Yemen），他是被迫離開。

責任編輯：吳漢培