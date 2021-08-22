【電腦節2021】「在家工作」銷售效應已過　參展商表示電腦生意額回落

▲ 香港電腦通訊節將於明天（23日）閉幕，但有商戶表示，場內人流較往年疏落，由於展場實施人流管制措施，生意大不如往年。（陳靜儀攝）

香港電腦通訊節將於明天（23日）閉幕，但有商戶表示，場內人流較往年疏落，由於展場實施人流管制措施，生意大不如往年。不過，一些每日限量發售的優惠產品，也於開場數分鐘內便已售罄。另有商戶反映，只有約兩成顧客使用消費券購物，估計與金額及發放日期有關。

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▲ ASUS華碩的負責人陳先生表示，以往在這個月份購買電腦的多為出國的留學生，惟今年受疫情影響，反而吸引家庭客戶消費。（陳靜儀攝）

ASUS華碩的負責人陳先生表示，今年的生意額較往年下跌約兩成，相信人流減少為主要原因。他表示，以往在這個月份購買電腦的多為出國的留學生，惟今年受疫情影響，反而吸引家庭客戶消費。他指，雖然疫情初期時受上班族在家工作影響，電腦螢幕的銷情一度激增，但熱潮已於漸退卻，加上人流減少，因此今年的銷售額回落是預料之內的事。

Premium Tech Let的負責人黃先生更指，「在家工作」帶來的銷售效應已於漸退卻，加上今年電腦通訊節受人流管制，入場的市民減少了三成。不過由於其公司以小型電子產品為主要銷售產品，該公司仍能得益於消費券的影響。他表示，有約一半顧客以消費券支付。

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記者：李智美