【A股期貨】陳茂波：港交所推A股期貨合約令本港金融產品選項更豐富

▲ 陳茂波強調，香港的社會和經濟發展，一直與內地的發展和需要緊密相連

港交所 （00388） 獲准推出首隻離岸A股指數期貨合約，財政師師長陳茂波在網誌中表示，港交所即將推出的指數期貨合約，可為離岸參與A股市場的投資者提供有用的風險管理工具，亦豐富了本港金融產品的選項。

對於「粵港澳大灣區跨境理財通」和「債券通」南向通何時啟動，陳茂波指，兩者已準備就緒，有助進一步擴大和深化兩地金融市場的互聯互通，而香港發展金融業的大方向之一是擴大在港的離岸人民幣資金池及相關投資產品，讓持有離岸人民幣資金的企業和機構可「一站式」的在港存放、管理、調撥和投資。

香港國際金融中心的優勢在於巨大的市場需求

陳茂波稱，香港國際金融中心的優勢在於巨大的市場需求，加上整個金融服務業的配套全面和齊備，從資金、項目、產品到人才，整個產業鏈都十分高效和專業，帶動良性的循環，進一步吸引資金、人才與企業等要素在香港匯聚。

陳茂波強調，香港的社會和經濟發展，一直與內地的發展和需要緊密相連，「十四五」規劃明確支持強化香港作為全球離岸人民幣業務樞紐、國際資產管理中心及風險管理中心的發展，為香港從總體籌劃的角度提供了發展藍本，也提供了潛力無限的市場和機遇。

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