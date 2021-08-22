  • 30°C
香港時間 : 2021822日 (日) 19:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【A股期貨】陳茂波：港交所推A股期貨合約令本港金融產品選項更豐富

股市 18:34 2021/08/22

分享：

陳茂波強調，香港的社會和經濟發展，一直與內地的發展和需要緊密相連

港交所 （00388） 獲准推出首隻離岸A股指數期貨合約，財政師師長陳茂波在網誌中表示，港交所即將推出的指數期貨合約，可為離岸參與A股市場的投資者提供有用的風險管理工具，亦豐富了本港金融產品的選項。

對於「粵港澳大灣區跨境理財通」和「債券通」南向通何時啟動，陳茂波指，兩者已準備就緒，有助進一步擴大和深化兩地金融市場的互聯互通，而香港發展金融業的大方向之一是擴大在港的離岸人民幣資金池及相關投資產品，讓持有離岸人民幣資金的企業和機構可「一站式」的在港存放、管理、調撥和投資。

香港國際金融中心的優勢在於巨大的市場需求

陳茂波稱，香港國際金融中心的優勢在於巨大的市場需求，加上整個金融服務業的配套全面和齊備，從資金、項目、產品到人才，整個產業鏈都十分高效和專業，帶動良性的循環，進一步吸引資金、人才與企業等要素在香港匯聚。

陳茂波強調，香港的社會和經濟發展，一直與內地的發展和需要緊密相連，「十四五」規劃明確支持強化香港作為全球離岸人民幣業務樞紐、國際資產管理中心及風險管理中心的發展，為香港從總體籌劃的角度提供了發展藍本，也提供了潛力無限的市場和機遇。

相關文章：【A股期貨】證監會批准推出A股指數期貨合約　港交所歐冠昇：產品可改變整個生態　10月18日推MSCI中國A50期貨

相關文章：【恒指季檢】藍籌納入門檻　自由流通市值600億便可？

 

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

港股 投資產品 指數期貨 陳茂波 香港 人民幣 銀行 對沖基金 互聯互通

上一篇文章

【滙豐PayMe】「姜糖」注意　姜濤xPayMeow中環總行巨型廣告晚上6時半亮燈（附現場相）

下一篇文章

【美國經濟】耶倫據報支持聯儲局主席鮑威爾連任　料拜登9月初有決定
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【港元定存】熊市急覓避風港 港元定存3.28厘煞食
【港元定存】熊市急覓避風港 港元定存3.28厘煞食
【阿里巴巴9988】貝萊德大手「減持」阿里巴巴？ 上季港股持倉大增、或因MSCI指數調整
【阿里巴巴9988】貝萊德大手「減持」阿里巴巴？ 上季港股持倉大增、或因MSCI指數調整
【快手股價】快手倉位再異動　高盛戶口增5.5億股　貨值377億元
【快手股價】快手倉位再異動　高盛戶口增5.5億股　貨值377億元
【業績│航運】東方海外半年多賺26.5倍　豪派中期連特別股息34.4元、長和收息多少？
【業績│航運】東方海外半年多賺26.5倍　豪派中期連特別股息34.4元、長和收息多少？
【恒指夜期+ADR】阿里巴巴美股再高位急插　收市倒跌2%　夜期升206點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里巴巴美股再高位急插　收市倒跌2%　夜期升206點（不斷更新）