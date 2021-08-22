反對勢力重奪北方3個地區 塔利班未完全控制阿富汗

阿富汗現時已由塔利班掌控，但當地局勢仍然不穩，不少政府軍人士誓死繼續反抗塔利班。有媒體報道指，有民兵組織從塔利班手中奪回3個北部地區，為首次有民兵組織從塔利班手中奪得土地。有外媒報道指，雙方死傷慘重。

塔利班據報逐家搜索 曾為北約及前政府工作者 【下一頁】

印度有報道引述阿富汗政府消息人士報道，阿富汗北部巴格蘭省（Baghlan）民兵組織從塔利班手中，奪回巴努（Banu）及普勒厄赫斯爾（Pol-e-Hesar）兩個地區，正往德赫薩勒赫（Deh Salah）推進。報道記者其後在社交平台Twitter上發帖表示，德赫薩勒赫亦被民兵組織控制。阿富汗國防部長穆罕默德（Bismillah Mohammadi）在Twitter上聲稱，民兵組織奪得上述3地控制權。

是次為塔利班佔領阿富汗34省中33省後，首次有民兵組織從塔利班手中奪回土地。報道指，衝突中雙方死傷慘重，最少造成約60名塔利班士兵傷亡。

阿富汗政府軍傳收復1首府 副總統呼籲反抗 【下一頁】

阿富汗媒體黎明新聞網站（TOLOnews）引述巴努前警察局長Ghani Andarabi表示，民兵組織正前往欣詹地區（Khinjan），很快會佔領整個巴格蘭省。報道引述消息人士指，塔利班接管巴格蘭省後，挨家挨戶搜查行為引發民眾不滿情緒。塔利班尚未就事態發表評論，但報道引述未經證實消息指，塔利班正部署反攻。

另外，據傳與阿富汗第一副總統薩利赫（Amrullah Saleh）匯合的將領馬蘇德（Ahmad Massoud）呼籲，美國向其部隊提供武器，他已準備再次與塔利班部隊作戰。

責任編輯：李俊儀