【新股IPO】比亞迪半導體A股上市律師行受查、審核中止　比亞迪照升4%

▲ 律師行遭中證監立案調查 牽連比亞迪半導體被中止上市審核

比亞迪 （01211） 早前宣布分拆旗下半導體業務在深交所創業板上市，不過中證監上周決定中止比亞迪半導體上市申請。負責比亞迪半導體發行工作的律師事務所「北京市天元律師事務所」正被中證監立案調查。比亞迪半導體並非唯一受累申請，據報有逾61家申請因應當局追究律師行、會計師行而受影響。

比亞迪股價今日照升，最多曾升7%，尾市仍升4.2%，暫報260.8元，成交24.9億元。

據了解，該律師行數年前曾協助藍山科技進行上市，不過去年藍山科技爆出財務造假醜聞，因涉嫌信息披露行為違法違規而遭立案調查，牽涉該案的律師行、會計所等中介機構近日亦被證監會追責。受此影響，據報目前已有61家公司的首次公開招股、再融資或重大資產重組申請被暫停或擱置。

比亞迪半導體回應指，公司會盡快推進覆核，但未知何時能重啟上市流程。而有內媒指，根據法規要求，只有天元律師事務所的調查狀態消除，或在三個月內完成盡職調查，及時告知深交所後，才有可能恢復申請上市資格。

比亞迪半導體在深交所的上市申請，於今年6月29日被受理，公司在7月25日已經接受問詢。

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記者：梁安琪