【新股IPO】律師行遭立案調查　比亞迪半導體被逼逼中止上市審核、比亞迪仍升半成

▲ 律師行遭中證監立案調查 牽連比亞迪半導體被中止上市審核

比亞迪 （01211） 早前宣布分拆旗下半導體業務在深交所創業板上市，不過中證監上周決定中止上市申請，因負責發行工作的律師事務所北京市天元律師事務所正被中證監立案調查。

比亞迪股價今日照升，現升逾半成，最新報264.2元；比亞迪電子 （00285） 現升2.5%，最新報34.7元。

據了解，該律師行數年前曾協助藍山科技進行上市，不過去年藍山科技爆出財務造假醜聞，因涉嫌信息披露行為違法違規而遭立案調查，牽涉該案的律師行、會計所等中介機構近日亦被證監會追責。受此影響，據報目前已有61家公司的首次公開招股、再融資或重大資產重組申請被暫停或擱置。

比亞迪半導體回應指，公司會盡快推進覆核，但未知何時能重啟上市流程。而有內媒指，根據法規要求，只有天元律師事務所的調查狀態消除，或在三個月內完成盡職調查，及時告知深交所後，才有可能恢復申請上市資格。

比亞迪半導體在深交所的上市申請，於今年6月29日被受理，公司在7月25日已經接受問詢。

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記者：梁安琪