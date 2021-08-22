【滙豐PayMe】「姜糖」注意　姜濤xPayMeow中環總行巨型廣告晚上6時半亮燈（附現場相）

HSBC滙豐找來人氣「爆燈」的男團Mirror成員姜濤，與PayMe吉祥物PayMeow組成「PayMe天團」，滙豐上周預告姜濤xPayMeow的廣告，將破天荒在中環總行大廈外牆播放，原來今晚6時半便會亮燈，「姜糖」和「姜太」又可以到場打卡！

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姜濤夥PayMeow跳唱的廣告在電視熱播，滙豐再下一城，善用中環總行的大型電視幕牆，播放姜濤xPayMeow的廣告，更聲稱巨型到「連對面海都睇到」！

滙豐今早在Facebook專頁預告，姜濤的廣告短片將會在今晚6時半亮燈，叫一班「姜糖」到場打卡私人珍藏。

帖文一出，網民似乎都非常受落，不少都表示會到場打卡。

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