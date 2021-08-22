愈來愈多外國人到韓國買樓　中國人佔比連續9年第一

中國人向來愛買「磚頭」投資，但內地強調「房住不炒」原則，故部分人近年轉到其他地方買樓投資，除了傳統的歐美國家，韓國亦受歡迎。近期有調查發現，過去十年間，購入韓國房地產的外國人大幅增加，而中國人的佔比更連續9年排第一。

韓國租房平台App「ZIGBANG」發表報告顯示，在韓國購入房地產的外國人當中，中國人佔比最高，達62.5%，連續9年排第一。緊隨其後是美國，佔比16.66%；加拿大排第三，比率達5.06%。若以物業地區來看，中國買家主要投資在京畿道富川市和仁川市富平區。

報道引述分析指，中國經濟快速增長，促使更多中國人到海外置業投資，加上中韓相鄰，所以購買南韓房地產的中國人佔比愈來愈高。此外，報告又指，今年外國人在韓國買樓的比率雖然僅約0.69%，但除了2020年受疫情影響，有關數字自2010年開始持續上升。

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