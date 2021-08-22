法國連續6周全國示威 反對推行疫苗通行證（多圖）

法國總統馬克龍在7月時宣布引入疫苗通行證，惹起民眾激烈反彈，引發連串示威。法國全國於上周六再次出現大型反疫苗通行證示威，反對民眾連續一個半月在周末上街抗議。政府堅持措施可避免4度封城，反對派則批評馬克龍是獨裁者。

法國人抗衡疫苗通行證妙計 改去比利時食飯！ 【下一頁】

上周六（21日）法國全國約有200多處出現示威，而且參與人數並不少，南部城市蒙彼利埃（Montpellier）的示威中更有近萬人出席。首都巴黎的示威者高舉寫有法語「自由」的標語，並大叫口號。不少示威者認為，疫苗通行證不公平地限制不打疫苗人士的自由。

連同今個周末在內，法國已是連續6周發生反疫苗通行證示威，示威浪潮聚集多方反對勢力，如陰謀論者﹑反疫苗人士及前反政府黃背心運動示威者等。內政部稱今周末的示威人數較上周減少，約17.55萬人參與。發動示威的組織則指出，示威人數是政府估計的一倍。

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法國連續5個周末示威 反對疫苗通行證 【下一頁】

參與巴黎示威的極右派反對黨領袖菲利波（Florian Philippot）批評總統馬克龍（Emmanuel Macron）將法國變成獨裁統治國家，形容疫苗通行證如南非的種族隔離政策。

法國政府則強調，政策可讓法國避免4度全國封城，指出現時近9成入院新冠重症為未接種人士。法國有民調指出，多數受訪法國民眾支持推行疫苗通行證，只得約三分一人支持示威者。

法國總統馬克龍早前宣布，民眾起進入酒吧、餐廳及戲院等場所，必須持有疫苗通行證或陰性檢測證明，並規定醫護人員必須接種疫苗。

責任編輯：吳漢培