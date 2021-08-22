Wetland Seasons Bay加推160伙　一房折實價472.36萬起

天水圍Wetland Seasons Bay昨日（21日）舉行首輪開售，302伙單位即日沽清。新地副董事總經理雷霆稱，為了滿足市場龐大需求，故加推第4號價單應市，共160伙單位，折實平均呎價15,320元，雖然較上張價單貴約2%，但考慮到景觀更優勝，故實屬原價加推，最快周末進行次輪銷售。

據Wetland Seasons Bay 4號價單顯示，今次加推涉及160伙，設一房至三房間隔，發展商保留4種付款辦法，以最高折扣率，即17.5%計，折實價由472.3萬元起，至最貴799.06萬元，實用呎價則約13,693元至18,706元。

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談到項目早前銷情，新地代理總經理胡致遠說，A組大手組別共有14組買家購入2伙或以上單位，最大手購入4伙，涉及近3,000萬元，而整體買家則以屯門、元朗及天水圍區為主，佔總數約55%。

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