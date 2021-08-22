喀布爾機場周遭騷亂釀7死 美軍憂安全另闢通道

西方國家在塔利班重奪阿富汗首都喀布爾後，喀布爾機場成為多國現時問題核心，既想加速撤離，但憂心其他恐怖組織會威脅安全。美國有報道表示，恐怖組織或對喀布爾機場的安全構成威脅，美軍正開闢新路徑前往喀布爾機場。美國領事館亦警告當地美國公民，避免自行前往喀布爾機場。另外，有報道指喀布爾機場發生意外，造成最少7人死亡。

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美國有線新聞網絡（CNN）引述美國國防官員報道，霍拉桑伊斯蘭國（ISIS-K）極有可能試圖在機場發動襲擊。相關官員表示，國防部一直監視喀布爾機場附近情況，不斷蜂擁而至的人群或成 ISIS-K的攻擊目標，憂慮恐怖組織可能使用汽車炸彈或發動自殺式炸彈襲擊。

報道引述兩名美國國防官員指，美軍正在另尋前往喀布爾機場的替代路線，新線路將供美國公民、其他國家公民及符合資格的阿富汗民眾使用。有官員表示，塔利班已得悉美軍相關動態，正與美國協商。目前計劃大致希望民眾避開大量人群聚集，沿已與塔利班商討的新路線進入機場，美國相關人員將監察過程確保安全。

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美國駐喀布爾大使館上周六（21日）發布安全警告，除美國政府代表指示外，呼籲民眾不要自行前往喀布爾機場，指機場附近有潛在安全威脅。德國大使館其後亦發布類似警告，指塔利班武裝部隊在機場外實施嚴格管制。有指，美國當局或讓小量民眾在指定地點會合，然後再由美國接走。

英國天空電視台（Sky News）同日報道，喀布爾機場外發生人踩人意外，在場記者指最少看到3具遺體。英國國防部周日（22日）發表聲明證實，喀布爾機場附近事故造成7人死亡，皆為阿富汗公民。聲明指當地情況惡劣，會盡一切努力穩定局勢。

責任編輯：李俊儀