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涉違規採集信用信息　5家內銀被央行罰款

股樓投資 16:29 2021/08/22

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中國人民銀行近日公布，對郵儲銀行、建設銀行、交通銀行、華夏銀行、興業銀行開出罰單，合計1,541萬元人民幣（下同）罰款。此外，同時警告並處罰6名人員，合計47萬元。

以罰款金額計，郵儲銀行最多，皆因違反賬戶管理相關規定，而被警告，並處罰款600萬元。建設銀行則因佔壓財政存款或者資金、違反帳戶管理規定，而被警告，兼罰款388萬元。至於興業銀行、華夏銀行、交通銀行均因違反信用信息採集、提供、查詢及相關管理規定，分別被罰5萬元、486萬元、62萬元。

值得留意的是，中國銳意加強監管，不只監管新經濟行業，連傳統的金融業也不例外。據數據顯示，截止周日（15日），8月各級銀保監局對多家銀行及相關責任人共開出120多張罰單，累計金額近3,600萬元，而罰單內容主要涉及違規放貸、理財業務違規、信用卡分期業務管理不規範、票據業務開展不審慎等問題。

延伸閱讀

【金融監管】國內銀行持續加強監管 8月開出逾120張罰單【下一頁

港股瘡痍滿目 北水淨流出再次突破百億【下一頁

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