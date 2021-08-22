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【電腦節2021】電腦節人流大減？　電腦節展商積極推銷（多圖）

商業 16:55 2021/08/22

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一連四日在香港會議展覽中心舉行的《香港電腦通訊節2021》將於23日閉幕。（陳靜儀攝）

一連四日在香港會議展覽中心舉行的《香港電腦通訊節2021》將於23日閉幕，今天入場的市民表示，現場優惠吸引，預計將花費數千元購買電子產品。雖然展商多接受消費券付款，但不少受訪者表示早已花光消費券限額，而且電子產品金額大多超過2000元，因此幫助不大。

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帶同女兒入場的蔡氏夫婦表示，目標是給女兒買平板電腦，甫進場見到有商戶以半價發售用於備份的USB手指，也買來自用。不過，因為一早已用完消費券，所以消費券的產品優惠對他們來說沒有用。更表示現場的優惠吸引，不少產品都以半價以或以下出售，預計會繼續選購產品。

另一市民吳先生今天特地來為老婆添置新的手提電腦，他以四千多元的優惠價購買了HP的電腦。他表示通訊節的商品比外面便宜了不少，買到的電腦比市價起碼便宜了1000元，對展場優惠感到滿意。吳先生之往年也曾入場，感到今年展場面積較往年細，人流亦大減，相信是人流管制所致。被問到有沒有用到消費券，他指2000元的金額根本不夠用來買大型電子產品。

還是學生的何先生的目標是購買手電腦散熱器和鍵盤，預計消費數千元。他進場後亦額外購買了手機支架，皆因現場的優惠頗為吸引。

  • 市民感到今年展場面積較往年細，人流亦大減，相信是人流管制所致。（陳靜儀攝）
  • 有市民表示通訊節的商品比外面便宜了不少。（陳靜儀攝）
  • 現場不少產品都以半價以或以下出售。（陳靜儀攝）
  • 今天入場的市民表示，現場優惠吸引。（陳靜儀攝）
  • 帶同女兒入場的蔡氏夫婦表示，目標是給女兒買平板電腦，甫進場見到有商戶以半價發售用於備份的USB手指，也買來自用。（陳靜儀攝）

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責任編輯：李智美

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