  • 33°C
香港時間 : 2021822日 (日) 16:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫苗】以研究：接種劑量增大 保護力更持久

環球社會熱點 15:35 2021/08/22

分享：

全球多國年初開始為民眾接種新冠肺炎疫苗，但最近有不少國家憂慮疫苗保護力逐漸下降，因而開打加強劑。率先展開加強劑計劃的以色列有研究發現，接種最高劑量疫苗後，民眾或不需要打加強劑。

【新冠疫苗】以色列批准40歲或以上接種加強劑 【下一頁】

【新冠疫苗】英研究：抗Delta效力減 或難達成群體免疫 【下一頁】

以色列當地媒體Channel 12新聞上周六（21日）報稱，以色列生物研究機構（Israel Institute for Biological Research）通知230名接種最高劑量疫苗的參與者，不需接種加強劑，因為疫苗保護力在完成接種半年後仍維持高位。

接種中等及低劑量的參與者則被告知，因數據顯示疫苗未能提供足夠保護，他們需要打加強劑，一劑輝瑞或Moderna疫苗。不過，報道內未有提及量度疫苗保護力的方式，當地傳媒估計依靠抗體數目分別。

因應Delta變種病毒（即印度變種）威脅及疫苗效用隨時間減少，以色列早前已開始加強劑計劃，開放40歲或以上人士接種。以色列約930萬人口中，逾580萬人已接種首劑，近540萬人完成接種，約136萬人已打第三劑。

責任編輯：吳漢培

疫情 以色列 輝瑞 新冠肺炎疫情 疫苗

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（08月22日 時間16:00）

下一篇文章

創辦人抵喀布爾組新政府 塔利班強調會尊重法治
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（08月22日 時間16:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月22日 時間16:00）
拜登強調撤離有風險 承諾協助阿富汗盟友
拜登強調撤離有風險 承諾協助阿富汗盟友
英大使館棄過百名阿富汗警衛 英政府稱會一併撤離（第二版）
英大使館棄過百名阿富汗警衛 英政府稱會一併撤離（第二版）
美國共和黨若重掌眾議院 勢查拜登撤兵
美國共和黨若重掌眾議院 勢查拜登撤兵
【英國疫情】歐國盃成播毒溫床 近萬相關新確診
【英國疫情】歐國盃成播毒溫床 近萬相關新確診
撤離阿富汗後會去邊？ 三個國家做中轉站
撤離阿富汗後會去邊？ 三個國家做中轉站