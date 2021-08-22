【新冠疫苗】以研究：接種劑量增大 保護力更持久

全球多國年初開始為民眾接種新冠肺炎疫苗，但最近有不少國家憂慮疫苗保護力逐漸下降，因而開打加強劑。率先展開加強劑計劃的以色列有研究發現，接種最高劑量疫苗後，民眾或不需要打加強劑。

【新冠疫苗】以色列批准40歲或以上接種加強劑 【下一頁】

【新冠疫苗】英研究：抗Delta效力減 或難達成群體免疫 【下一頁】

以色列當地媒體Channel 12新聞上周六（21日）報稱，以色列生物研究機構（Israel Institute for Biological Research）通知230名接種最高劑量疫苗的參與者，不需接種加強劑，因為疫苗保護力在完成接種半年後仍維持高位。

接種中等及低劑量的參與者則被告知，因數據顯示疫苗未能提供足夠保護，他們需要打加強劑，一劑輝瑞或Moderna疫苗。不過，報道內未有提及量度疫苗保護力的方式，當地傳媒估計依靠抗體數目分別。

因應Delta變種病毒（即印度變種）威脅及疫苗效用隨時間減少，以色列早前已開始加強劑計劃，開放40歲或以上人士接種。以色列約930萬人口中，逾580萬人已接種首劑，近540萬人完成接種，約136萬人已打第三劑。

責任編輯：吳漢培