Tesla研發機械人　遭狠批炒作　券商斥應專注本業

美國電動車生產商特斯拉（Tesla）再有新搞作，行政總裁馬斯克（Elon Musk）早前稱，公司正研發人型機械人（Tesla Bot），預計明年完成原型機。不過有券商認為，Tesla應專注本業，亦有人認為，該計劃只是炒作。

券商Wedbush分析師Dan Ives認為，特斯拉機器人（Tesla Bot）計劃令投資者頭疼，與馬斯克其他科幻項目一樣，亦與集團重點業務無關，又認為Tesla要專注處理更迫切的問題，如中國市場、自動駕駛安全議題、晶片短缺等。雖然Dan Ives批評Tesla不務正業，但維持Tesla「跑贏大市」的評級，預計未來12個月的目標價為1,000美元。

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University of Central Lancashire機械人工程講師Carl Berry認為，企業研發機械人並非壞事，但特斯拉機器人（Tesla Bot）計劃只是炒作，而Tesla與其他專業的機械人研發公司存在巨大差距，亦令公眾對機器人未來幾年的能力，產生了不切實際的期望。

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