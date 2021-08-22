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創辦人抵喀布爾組新政府 塔利班強調會尊重法治

環球社會熱點 15:27 2021/08/22

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塔利班武裝組織奪回阿富汗首都喀布爾後，上周宣布建立新阿富汗伊斯蘭酋長國。塔利班聯合創辦人巴拉達爾抵達喀布爾，將商討建立新政府。塔利班發言人表示，將建立一個尊重法治的強大中央政府。

塔利班宣布成立阿富汗伊斯蘭酋長國 【下一頁】

《紐約時報》報道，巴拉達爾（Mullah Abdul Ghani Baradar）上周六（21日）時隔十多年後首次重返阿富汗，並已抵達喀布爾（Kabul），將與阿富汗前總統卡爾扎伊（Hamid Karzai）在未來數周內制定阿富汗新政府的管理框架。巴拉達爾曾參與去年多哈會談，與美國前總統特朗普（Donald Trump）的談判促成美國撤兵。

卡特爾首都多哈（Doha）塔利班政治辦公室發言人納伊姆（Muhammad Naeem）上周六表示，塔利班代表團在喀布爾與部分政界人士會面，並保證對方的安全。納伊姆指，代表團向會上眾人闡述阿富汗伊斯蘭酋長國未來，表明希望打造一個尊重法治﹑每位公民能夠有機會為國家服務的強大中央政府。

美國共和黨若重掌眾議院 勢查拜登撤兵 【下一頁】

塔利班文化事務委員會副主席瓦賽克（Ahmadullah Waseq）受訪時則表示，塔利班內部亦有就新政府展開討論，之後會與各方勢力交涉，組建一個所有阿富汗人能接受的多元包容新政府，並盡快宣布成立。有塔利班官員預計，籌組新政府仍需時數周商討，其後交由不同團體解決國家安全及經濟問題。

責任編輯：李俊儀

 

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