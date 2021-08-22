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【樓市故事】年輕夫婦悟出置業真理　再遇業主肯減價　屢食白果終上車

股樓投資 14:13 2021/08/22

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有對年輕夫婦經歷重重波折後，成功汲取經驗，知道筍盤不等人，及至近期終果斷上車，以免單位被人搶走。利嘉閣蔡庭勇說，將軍澳日出康城2期A領都3座（右翼）中低層A室，實用面積677平方呎，三房套設計，原開價930萬元放盤，終減價12萬元，以918萬元易手，實用面積呎價約13,560元。

蔡庭勇說，買家是一對年輕夫婦，過去集中物色約950萬元及向南的日出康城領都三房單位，因價錢符合承造高成數按揭的要求，而買家早前已看遍領都向南單位，但仍未能上車，原因有二：一是業主突然封盤，二是被其他人搶先一步。他續說，這對年輕夫婦沒有放棄，直至遇到上述單位，向西南且能享海景，在汲取過去睇樓的經驗後，決定當機立斷購入，幸好業主也打算幫助年輕夫婦上車，願意減價放售。

據了解，原業主於2009年8月以約412.7萬元購入單位，持貨12年，現帳面獲利約505.3萬元，物業期內升值約1.2倍。代理續說，屋苑本月暫錄約10宗二手成交，現時約有240個單位放售，叫價由780萬元起。

延伸閱讀【示範單位】Wetland Seasons Bay三房單位　拆牆增加空間感　色彩繽紛富現代感【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 領都 日出康城 將軍澳 利嘉閣

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