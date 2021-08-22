【帶你睇盤】11名校網　盡享西半山節拍　可借九成按揭

西半山向來是傳統豪宅區，細單位供應不多，多數叫價很高，以下介紹的放盤單位，位於西半山西摩道49號，坐擁中西區11校網，且連品味裝修，但叫價僅780萬元，可申請九成按揭。

今次介紹的單位為寶玉閣高層D室，實用面積332平方呎，一房間隔，現時叫價780萬元出售。資料顯示，寶玉閣位於西半山西摩道49號，於1991年5月開始入伙，建有1座，提供92個單位，實用面積由332平方呎起，至最大370平方呎。小學校網為11；中學校網則為中西區。

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

放盤單位 寶玉閣 高層 D室 (BP01967796) 實用面積 332平方呎 間隔 一房 叫價 780萬元 賣點 品味裝修，即買即住

西半山位置優越

中西區11校網

有車位可租

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰

https://bit.ly/3y5v59G

註︰

以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

同場加映【溫股知新】恒指跌破支持 低撈醫藥股？

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 http://imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機