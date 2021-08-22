【帶你睇盤】11名校網　盡享西半山節拍　可借九成按揭

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【樓市故事】年輕夫婦悟出置業真理 再遇業主肯減價 屢食白果終上車
西半山向來是傳統豪宅區，細單位供應不多，多數叫價很高，以下介紹的放盤單位，位於西半山西摩道49號，坐擁中西區11校網，且連品味裝修，但叫價僅780萬元，可申請九成按揭。
今次介紹的單位為寶玉閣高層D室，實用面積332平方呎，一房間隔，現時叫價780萬元出售。資料顯示，寶玉閣位於西半山西摩道49號，於1991年5月開始入伙，建有1座，提供92個單位，實用面積由332平方呎起，至最大370平方呎。小學校網為11；中學校網則為中西區。
|放盤單位
|寶玉閣 高層 D室 (BP01967796)
|實用面積
|332平方呎
|間隔
|一房
|叫價
|780萬元
|賣點
|
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註︰
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撰文 : 黃卓賢