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【帶你睇盤】11名校網　盡享西半山節拍　可借九成按揭

股樓投資 14:48 2021/08/22

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西半山向來是傳統豪宅區，細單位供應不多，多數叫價很高，以下介紹的放盤單位，位於西半山西摩道49號，坐擁中西區11校網，且連品味裝修，但叫價僅780萬元，可申請九成按揭。

今次介紹的單位為寶玉閣高層D室，實用面積332平方呎，一房間隔，現時叫價780萬元出售。資料顯示，寶玉閣位於西半山西摩道49號，於1991年5月開始入伙，建有1座，提供92個單位，實用面積由332平方呎起，至最大370平方呎。小學校網為11；中學校網則為中西區。

    點擊圖片放大
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放盤單位 寶玉閣 高層 D室 (BP01967796)
實用面積 332平方呎
間隔 一房
叫價 780萬元
賣點
  • 品味裝修，即買即住
  • 西半山位置優越
  • 中西區11校網
  • 有車位可租

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰

https://bit.ly/3y5v59G

註︰

  • 以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
  • 投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 放盤 寶玉閣 西半山

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