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【買樓理財】租金回報僅得2.3厘　投資客看長遠　花1380萬照入市

股樓投資 11:58 2021/08/22

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股市有「五窮六絕七翻身」之說，但今年7月，恒指沒有翻身，而踏入8月更持續弱勢，部分投資者因此將焦點轉到樓市。及至近期，有長綫投資客以1,380萬元購入一伙連租約易手的太古城單位，租金回報率僅約2.3厘。

美聯物業陳彪說，太古城耀星閣低層B室，實用面積664平方呎，三房間隔，早前連租約（租金約2.68萬元）放盤，獲長綫投資客垂青，以1,380萬元易手，實用呎價約20,783元，以目前租金計，租金回報約2.3厘。

資料顯示，原業主於2007年5月以約468萬元購入上述單位，現帳面獲利約912萬元，物業期內升值約195%。談到近期市況，代理說本月迄今該屋苑暫錄得約16宗買賣成交，與上月同期相若。

延伸閱讀【示範單位】Wetland Seasons Bay三房單位　拆牆增加空間感　色彩繽紛富現代感【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 放盤 耀星閣 美聯物業 太古城

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