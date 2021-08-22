【有相睇】移民盤拒平賣　僅略減5萬　主人房套廁以落地玻璃分隔

近期市場屢有業主因移民而放盤，但並非人人也會大劈價求售。近日馬鞍山夾屋雅景臺一伙連裝修的單位，業主僅肯微減5萬元賣樓。美聯物業陳少鴻說，樓市氣氛向好，有業主擬移民海外，日前經該行放售單位套現，單位為雅景臺2座低層C室，實用面積約656平方呎，3房套連儲物房間隔，向東南享山景。

她續說，原業主因準備移民海外，原叫價約868萬元放盤，即吸引同區換樓客興趣，而該換樓客鍾情單位有雅致裝修，間隔實用，而且光猛開揚，考慮後決定承接，最終業主只肯略減價5萬元，並以862.8萬元出售單位，實用呎價約13,152元。

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從代理提供的相片可見，單位連雅致裝修，其中主人房的套廁改以落地玻璃分隔，而客廳及房間外望開揚山景。資料顯示，原業主於2005年4月以約248萬元購入上址，現帳面獲利約614.8萬元，期間物業升值約2.5倍。

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