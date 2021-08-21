傳中國要求赴美IPO企業 交數據管控權

據路透社報道，中國監管當局正在考慮向擁有大量數據的企業施壓，如企業欲往美國上市，必須將數據治理及監管交給第三方企業。

路透社引述消息人士稱，監管當局認為，引進第三方信息安全企業，需有政府背景的企業負責管理監督往美國上市的中國企業數據，可有效限制企業將境內數據轉移出境。又指，中國當局擔心企業境外上市可能被迫將部份數據交給外國機構，損及國家安全。消息人士稱，有關即將上市公司的數據移交計劃尚未做出最終決定。

消息人士稱，有關即將上市公司的數據移交計劃尚未做出最終決定。

今年７月，國家互聯網信息辦公室（網信辦）發布《網絡安全審查辦法（修訂草案徵求意見稿）》，列明3種情况下，科技企業須申請審批，包括擁100萬或以上客戶資料的企業，赴國外上市時須申報審批，以防數據外泄。網信辦指，若內地掌握逾100萬名用戶個人信息的企業赴國外上市，必須向中央申報網絡安全審查，同時要求內地企業在採購網絡產品和服務，或開展數據處理活動時，若會出現影響或可能影響國家安全的情况，應當依法進行網絡安全審查。

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