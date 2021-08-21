  • 30°C
香港時間 : 2021821日 (六) 20:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

傳中國要求赴美IPO企業 交數據管控權

環球政經 20:02 2021/08/21

分享：

據路透社報道，中國監管當局正在考慮向擁有大量數據的企業施壓，如企業欲往美國上市，必須將數據治理及監管交給第三方企業。

路透社引述消息人士稱，監管當局認為，引進第三方信息安全企業，需有政府背景的企業負責管理監督往美國上市的中國企業數據，可有效限制企業將境內數據轉移出境。又指，中國當局擔心企業境外上市可能被迫將部份數據交給外國機構，損及國家安全。消息人士稱，有關即將上市公司的數據移交計劃尚未做出最終決定。

消息人士稱，有關即將上市公司的數據移交計劃尚未做出最終決定。

今年７月，國家互聯網信息辦公室（網信辦）發布《網絡安全審查辦法（修訂草案徵求意見稿）》，列明3種情况下，科技企業須申請審批，包括擁100萬或以上客戶資料的企業，赴國外上市時須申報審批，以防數據外泄。網信辦指，若內地掌握逾100萬名用戶個人信息的企業赴國外上市，必須向中央申報網絡安全審查，同時要求內地企業在採購網絡產品和服務，或開展數據處理活動時，若會出現影響或可能影響國家安全的情况，應當依法進行網絡安全審查。

【MSCI季檢】MSCI香港及中國指數季檢 入圍14股一覽 被剔出指數股份包括一隻前藍籌【下一頁】：

    點擊圖片放大
    +13
    +12

 

同場加映﹕【溫股知新】恒指跌破支持 低撈醫藥股？

iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」路】

 
# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com
# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ
# Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機
 
 
編輯：黃銳

 

美股 路透社 IPO 美國 中國

下一篇文章

【中概股風暴】小摩：中概股回調屬「正常現象」 未來6個月將反彈20%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【電腦節2021】電腦節本月20日一連4日舉行　貨品低至一折 「激安大購賞」改網上登記
【電腦節2021】電腦節本月20日一連4日舉行　貨品低至一折 「激安大購賞」改網上登記
麥當勞推MIRROR三子姜濤、Anson Lo、Edan「籃神卡」 隨麥當勞App電子優惠券送出　
麥當勞推MIRROR三子姜濤、Anson Lo、Edan「籃神卡」 隨麥當勞App電子優惠券送出　
【上車有段故】一家四口住公屋難有私人空間 　80後抽不成居屋卻中綠置居　
【上車有段故】一家四口住公屋難有私人空間 　80後抽不成居屋卻中綠置居　
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【公屋裝修】花34萬裝修385呎清水樓 為顧及兩女長大後私隱 房間平衡設計方便一分為二
【公屋裝修】花34萬裝修385呎清水樓 為顧及兩女長大後私隱 房間平衡設計方便一分為二
MIRROR紅透半邊天 粉絲遍及各年齡層 一文看清12位鏡仔如何雄霸廣告界
MIRROR紅透半邊天 粉絲遍及各年齡層 一文看清12位鏡仔如何雄霸廣告界