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最多批1.5億股 吉利以極氪股份為雇員獎勵計劃

股樓投資 19:52 2021/08/21

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吉利汽車(00175)周五（21日）發表公告，指董事會議決采納將旗下電動車公司極氪的部分股份作為給予雇員的獎勵計劃，最多授出1.5億股。

公司聲明稱，公司按獎勵計劃通過預留及未來發行新極氪股份，向3,393名選定參與者授出獎勵，共計約5,656萬股極氪股份。在符合其他適用條件的前提下，該等授出股份可於2022年4月15日開始歸屬，於2025年4月15日歸屬完畢。根據極氪股份獎勵計劃可授出之極氪股份數目最多為1.5億股極氪股份，佔採納日期已發行極氪股份總數約6.98%（按悉數攤薄的基準）。

吉利汽車表示，極氪股份獎勵計劃旨在鼓勵選定參與者繼續為極氪集團的長期增長作出更大貢獻，從而提高公司之價值，對股東有利，並吸引及挽留其貢獻有利於極氪集團成長及發展的優質雇員。

吉利汽車目前持有極氪51%股權，假設劃最高限額的獎勵股份獲悉數授予，公司持股將下降至約47.4%，仍為極氪單一最大股東。

極氪汽車由吉利汽車和母企浙江吉利合資成立，雙方共出資20億元人民幣。

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編輯：黃銳

 

吉利汽車（00175） 電動車 汽車 人民幣

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