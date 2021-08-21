多益CEO揭貪污案並建「罪己碑」公關部所有女員工被停職

內地遊戲公司多益網絡突然成為內地網民熱話，原因是其董事長徐波，周四（19日）親自撰寫文章，題目為《董事長親查廣告腐敗、廣告假量縱容外掛案》，在多益網絡官網挂出，內容稱公司前CEO唐憶魯團伙，腐敗貪污及陰謀詐騙，徐波因此而向多益網絡所有用戶及員工真誠懺悔道歉。徐波還稱，此次多益前CEO唐憶魯腐敗案查處結束後，董事長將在公司門口建立罪己碑，記錄多益網絡董事長在這腐敗案中輕信小人的愚蠢過程，詳細情況，以警示後人。

該文章稱，「唐憶魯在任職多益CEO期間，處心積慮惡毒的籠絡、外聘、培養其黨羽，經常和其黨羽偷偷違背多益網絡的禁酒令而私下聲色犬馬場所聚會飲酒狂歡，其團伙在多益欺上瞞下為包庇故意造假的廣告註冊玩家外掛號，而縱容外掛，導致之前好幾年幾乎沒有處理外掛，而多益董事長意外發現數據異常後，查處腐敗，嚴格處理外掛，大決心改善遊戲，希望得到遊戲玩家們的理解和支持，共同維護遊戲公平。」對此，徐波稱，親自要求大幅度改善每天在線前幾小時的收益，改善遊戲環境，大幅度降低使用外掛的需求，希望能獲得玩家的理解和支持。

▲ 來源：多益官網

及後，網上有自稱是公關部的匿名員工爆料，公關部13名女員工，除一名孕婦和一名休產假的員工外，其餘11女員工被要求簽離職申請書，並被沒收工卡。內媒指與唐憶魯腐敗案有關，但亦有網民表示，停職女員工是因為董事長徐波反「女權」的行為。

據指，董事長徐波爭議性極大，在2018年一篇題為《身家280億的網易前高管：生12個娃，現實版一夫多妻》的文章指出，徐波與6個女人共育12個孩子、只有初中學歷，在網絡上公開推崇一夫多妻制，反女權，反對女性接受高等教育等。因此有網民認為，女員工被停職，不單與腐敗案有關，也與徐波的思想有關。

多益網絡成立於2006年，是一家以遊戲研發和發行為一體的遊戲企業。公司曾於2018年6月27日向港交所提交IPO招股書，但IPO進度失效，上市無果。而多益董事長徐波曾任職於網易，2016年《福布斯中國富豪榜》中，徐波排名40位，身價42億美元。

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