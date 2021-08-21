【海洋公園】海洋公園徵合作夥伴營運新主題區 展開投標資格預審程序

海洋公園今年1月連同政府完成公園未來路向的審視工作，海洋公司最新宣布，展開投標資格預審程序，為未來發展物色合作夥伴。徵求合作夥伴的流程分為兩個階段，包括今次的投標資格預審，以及今年底或明年初進行的招標程序。有意競投者可於八個星期內回應和提出建議。

海洋公園公司主席劉鳴煒稱，本次發出投標資格預審邀請，為構建全新海洋公園跨進重要一步。合作夥伴要與公園以至香港整體長遠目標一致，方可實現公園的全新願景。期望透過與合作夥伴共同努力，讓海洋公園成為政府「躍動港島南」計劃中的一顆耀目明珠，全方位提升訪客體驗，同時達至業務持續發展的目標。

海洋公園水上樂園9月21日開幕 分5大主題區域（多圖）【下一頁】

海洋公園稱，投標資格預審程序將審核有意競投者是否符合進入招標程序的相關資格，同時把投標者數量維持在切實可行的範圍內，並確保他們在公園的未來發展和保育及教育方面擁有共同願景，具提交發展建議書的各項必備條件。

新計劃為海洋公園內的三個全新主題區提供合共佔地約37.6萬平方米的發展機遇，包括位於山下園區免費入場的全新零售／餐飲／消閒區（約8.9萬平方米），以及位於山上園區的歷險主題區（約12.5萬平方米）和健康主題區（約16.2萬平方米）。

有意競投者可以提出對一個、兩個或全部三個主題區的興趣意向。至於歷險主題區及健康主題區，海洋公園亦歡迎有意競投者提交對區內特定部分的發展及營運意向。

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編輯：陳健婷