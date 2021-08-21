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【遙距工作】Apple員工近兩年毋須回辦公室　在家工作延長至2022年1月

商業 17:30 2021/08/21

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蘋果（Apple）延長員工在家工作的時間。（法新社圖片）

Delta肆虐，美國科技公司延遲了員工重返辦公室的時間。據《彭博》報道，蘋果（Apple）延長員工在家工作的時間，容許員工直至2022年1月，才返回辦公室工作。倘若該公司決定，員工須返回辦公室工作，將會在1個月前發出通知。

事實上，Apple早前曾呼籲員工於9月前重返辦公室工作，後來因應疫情變化，延期至10月。倘若員工重返辦公室，每星期最少於辦公室工作三天。並舉例，周一、二及四須於辦公室工作，周三及五則在家工作。

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然而，Apple人力資源和零售主管Deirdre O’Brien在發給員工的備忘錄中提及，公司現時不希望關閉其辦公室或零售店舖。她亦強烈鼓勵員工接種疫苗。雖然該公司暫沒要求員工接種疫苗，但將提高至每星期3次在家中進行冠狀病毒檢測。而Apple發言人拒絕就備忘錄評論。

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Apple為美國大型科技公司之中，首批延遲員工重回辦公室。其是次的計劃，代表其員工自2020年3月、美國新冠肺炎確診個案急增後，員工近兩年毋須回到辦公室工作。

至於美國其他大型科技公司，亦在改變員工重返辦公室的計劃。更有部份公司包括Google、Facebook，規定員工在辦公室工作，必須接種新冠疫苗。據悉，Google員工重返辦公室工作的日期為10月18日。

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責任編輯：馬意文

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