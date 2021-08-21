【內銀股】郵儲行等5內銀涉違規採集信用信息等 共遭人行罰款1541萬人幣

▲ 郵儲銀行等5家內地銀行涉嫌違規採集信用信息等行為，遭人行罰款。

人行公佈5則行政處罰信息，郵儲銀行 （01658） 、交通銀行 （03328） 、建設銀行 （00939） 、華夏銀行及興業銀行因違反賬戶管理相關規定等，合計被罰1541萬元（人民幣，下同）。

興業銀行、華夏銀行、交通銀行均因違反信用信息採集、提供、查詢及相關管理規定，分別被罰5萬、486萬、62萬元。其中，時任交通銀行太平洋信用卡中心風險管理和控制部操作風險管理團隊經理、資深綜合管理顧問沈奕棟被給予警告，並處罰7萬元。

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建設銀行因佔壓財政存款或者資金、違反賬戶管理規定，被給予警告，並處罰款388萬元。

郵儲銀行因違反賬戶管理相關規定，被給予警告，並處罰款600萬元。時任郵儲銀行內控合規部副總經理王曉明、時任郵儲銀行廣州市分行個人金融部總經理陳衛敏、時任郵儲銀行廣州市分行法律與合規部總經理趙珊、時任郵儲銀行廣州市分行運營管理部總經理區銘蘭、時任郵儲銀行個人金融部存款與結算處副處長徐曄凱，分別被給予警告並處罰款8萬元。

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編輯：陳健婷