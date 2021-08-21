通用汽車再召回7.3萬輛電動車 料損失約10億美元

美國通用汽車公司宣布，由於高壓電池組存在缺陷，有著火風險，將進行第3次召回旗下的雪佛蘭（Chevrolet）「Bolt」電動車，約7.3萬輛，涉及2019至2022年出廠型號。

消息顯示，公司更換召回車輛中的缺陷電池可能會使通用汽車花費約10億美元。公司將無限期停止銷售該車型，並將向電池供應商LG Energy Solution尋求賠償。

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外媒報導指，今年7月通用汽車已曾召回「Bolt」電動車，約6.9萬輛，涉及2017至2019年出廠型號，其中近5.1萬輛在美國，當時估計需花費8億美元。

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記者：郭秀慧