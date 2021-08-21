【蘋果Apple】傳蘋果9月 不止舉行一場發布會

外界一直傳蘋果（美：AAPL）將會在9月份召開秋季新品發布會，其中最受矚目的產品當然是iPhone13系列。

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但有消息指，蘋果9月份將不止召開一場發布會，有別於去年分別在9月、10月、11月進行。9月發布會將帶來多款新品，除iPhone13之外，還有AirPods 3、Apple Watch Series7、iPad mini 6、iPad 9，以及全面重做的14英寸和16英寸MacBook Pro。其中，iPhone 13、Apple Watch Series 7、AirPods 3同時亮相的概率很大。

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記者：郭秀慧