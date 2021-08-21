港股瘡痍滿目 北水淨流出再次突破百億

港股跌到哀鴻遍野，恒指周五（20日）更失守7月的底部，一度跌至24581點。今周北水淨流出再次突破百億，過往當炒的股份幾乎無一倖免。

跌市重災區騰訊（00700）、美團（03690）持續捱沽，分別流出31.3億元及36.7億元。其中，騰訊業績勝預期，但對股價支持不大，績後又被大行調低目標價，如中金將目標價降至610元。同時，北水明顯對估值高企的股份卻步，藥明生物（02269）淨賣出多達25.9億元，結果今周股價回落7.4%，報105.3元。一樣高估值的李寧（02331）、碧桂園服務（06098）淨賣出5.3億元和4.2億元。

值得注意是，中移動（00941）是少數獲得淨買入的股份，一周流入2.6億元。公司日前披露A股上市計劃，擬發行不超過9.65億股，佔已發行股份總數的4.5%；另中移動會將集資所得用於5G精品網絡建設，投入資金560億元人民幣。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

資料來源︰瑞信

註︰數據截至周四（19日），由於資金流變化根據港股通在中央結算系統（CCASS）的持股及當日收市價來計算，涉及T+2交收，因此，實際反映的交易日為8月11至17日

原文節錄至722期《Wealth》港股通數據

同場加映﹕【溫股知新】恒指跌破支持 低撈醫藥股？