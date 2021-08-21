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【恒指季檢】藍籌納入門檻　自由流通市值600億便可？

股市 17:12 2021/08/21

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信義玻璃（00868）以616億元的自由流通市值獲得納入恒指，而不是一般認為的千億元門檻水平

恒指公司昨公布季度檢討，市場焦點是未有納入千億市值水平的來港第二上市股份，以截至周五收市價計，信義玻璃（00868）以616億元的自由流通市值獲得納入恒指，而不是一般認為的千億元門檻水平。

以恒指公司今年以來3次公布的季檢結果比較，2月公布納入阿里健康（00241）、龍湖集團（00960）及海底撈（06862），以當時自由流通市值計，阿里健康為1052億元、龍湖為837億元，海底撈為695億元。

到5月公布納入碧桂園服務（06098），比亞迪股份（01211）及信義光能（00968），其自由流通市值亦分別為1382億、1200億及644億元。

結果顯示，每季都有自由流通市值約600億元的股份被納入，反映市值門檻沒有一般想像的高，不過就有恒指顧問委員會將對恒指公司提供之各候選公司進行分析，經仔細商討後，方敲定最後的恒指成分股變換決定。

值得留意的是，以較低市值仍獲納入藍籌的股份，在市況欠佳下，股價下跌，自由流通市值亦下跌，例如海底撈自由流通市值僅296億元，容易有「降班」風險。

【恒指季檢】恒指季檢揭盅　信義玻璃、李寧、招行染藍　剔出交行

記者：譚志偉

港股 傳統經濟股 新經濟股 恒生指數 海底撈（06862） 碧桂園服務（06098） 信義光能（00968） 龍湖集團（00960） 信義玻璃（00868） 阿里健康（00241）

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