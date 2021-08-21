為了爭取融資 OnlyFans宣布禁止色情內容

據彭博社報道，著名英國訂閱平台OnlyFans周四（21日）宣布，將在10月起 禁止創作者在其網站上發布具有露骨色情行為的內容。但公司補充，只要符合 OnlyFans 的政策，他們仍將被允許上傳裸照和視頻。據悉，此舉是為了爭取融資，及應付銀行方面的壓力。此前有報道指，OnlyFans 正試圖以 超過 10 億美元 的估值 從外部投資者籌集資金 。

OnlyFans發表聲明：「為了確保我們平台的長期可持續性，並繼續擁有一個包容性的創作者和粉絲社區，我們必須制定我們的內容指南」，OnlyFans盼望擴大用戶群，不再主打成人內容，更希望吸引烹飪或瑜珈題材的愛好者。

OnlyFans 成立於2016年，是一個總部位於英國倫敦的社群媒體，傳供創作者建立一個付費訂閱內容服務。創作者每月能從訂閱者中直接獲得收入，此外創作者亦能獲得小費和按次付費觀看獲得收入。Onlyfans最為著名的，是有大量創作者在此平台上發表成人色情內容，但亦有其它類別，如健身愛好者使用此平台。

根據《華爾街日報》報道，去年OnlyFans的付費會員總數，從原本的2,000萬人，6倍爆增為1億3,000萬用戶；稅前盈利則從600萬英鎊，漲至5,300萬英鎊；而光是2020年的訂閱金流更有17億英鎊。

此前，由Yahool擁有的社交平台Tumblr亦宣布全面掃蕩並永久查禁色情與裸露內容，但此舉直接導致其流失大量用戶。終在2019年8月12日，Automattic正式宣布以300萬美元從威訊媒體收購Tumblr，而2013年雅虎的收購價為11億美元。

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編輯：黃銳