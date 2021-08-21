【小米業績】小米周三放榜 上季盈利料增逾6成 一文看清券商預測

▲ 小米8月25日公佈季績，市場預期上季經調整淨利潤增逾6成。

小米 （01810） 近兩個季度智能手機銷量高速增長，上季更超越蘋果（美：AAPL）成為全球第二。小米將於下周三（25日）公佈季績，強勁智能手機出貨支持下，券商普遍看好小米上季收入、盈利表現，惟第三季仍面臨芯片短缺、疫情反彈等不確定性。

綜合券商預測，小米上季營收料按年增長57%至841.6億元（人民幣，下同）；經調整淨利潤錄得54.8億元，按年升63%。上季小米的手機銷量預計約5116.3萬部。

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小米董事長雷軍日前豪言，小米手機目標3年內拿下全球第一。小米要超越三星，意味其年度手機出貨量需要超過2.8億至3億部。招銀國際表示，有信心小米未來三年通過中國線下店擴張、歐洲和拉丁美洲運營商合作拓展，持續搶佔市場份額。同時，因應華為、榮耀在高端市場弱勢，看好小米的高端機型戰略，該行預計小米今年全年的手機出貨量可達2億部，明後年則分別為2.42億、2.83億部。

大和則認為，芯片供應緊缺以及極端天氣可能對第三季度出貨量造成壓力，預測第三季的出貨量為4600萬部，第四季度為5200萬部。該行同樣預期小米全年手機出貨2億部，中國市場因5G升級料平均單價較高，但由於小米更多轉向海外市場，預計綜合平均單價穩定在1000至1100元。

智能手機毛利率方面，大和預計由於期內的促銷活動，上季可能較首季的12.9%下降2至3個百分點。

券商對小米第二季業績預測 收入 經調整淨利潤 券商 金額（億人民幣） 按年變幅 金額（億人民幣） 按年變幅 招銀國際 887 66% 61 81% 大和 849 59% 42 26% 中信里昂 839 57% 57 69% 交銀國際 866 62% 55 65% 建銀國際 820 53% 50 48% 華興資本 1017 90% 50 48% 市場預期 842 57% 55 63%

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編輯：陳健婷