【恒大危機】 恒大再有董事出售股份 套現逾2,300萬

恒大系現資金鏈危機，中國恒大（03333）再有兩名董事出售系內股份，套現逾2,300萬元。

據港交所文件顯示，恒大執行董事史俊平在8月16日於場內賣出100萬股恒大物業（06666）股份，平均每股價格7.0835元，並於同日以每股平均價4.4913元，出售344萬股恒騰網絡（00136）股份。史俊平出售的兩批股份套現逾2,253萬元，完成出售後，不再持有上述股份。

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另一份披露文件亦顯示，恒大另一名執行董事黃賢貴在當日出售約5.8萬股恒大汽車（00708）股份，平均每股價格12.838元，套現近74萬元，完成後也不再持有任何恒大汽車股份。

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記者：郭秀慧