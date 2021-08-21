美國共和黨若重掌眾議院 勢查拜登撤兵

美軍未完全撤兵，阿富汗便迅速重新落入恐怖組織塔利班控制，事件惹起美國政壇對總統拜登的批評。美國有共和黨眾議員放話，如在2022年中期選舉能重掌眾議院，將會對拜登撤兵阿富汗展開調查。

拒認錯估阿富汗局勢 美媒打臉拜登 【下一頁】

塔利班進入阿富汗首都喀布爾當日，旋即發生混亂撤離場面，展示美國在阿富汗問題上決定不盡理想，同時亦引發美國政壇對總統拜登（Joe Biden）的質疑及批評。多位共和黨眾議員表明，若在中期選舉成為多數黨，勢必調查撤兵阿富汗。

路易斯安那州共和黨眾議員約翰遜（Mike Johnson）形容，阿富汗撤兵一事的處理讓民主黨當年的班加西案（Benghazi）看來微不足道，更稱可能是美國史上其中一次最差劣及最嚴重的外交政策和國家安全災難，事件仍有眾多未解之迷。

否認判斷失敗 拜登：撤軍阿富汗必有混亂 【下一頁】

相反，共和黨參議員目前集中處理今次塔利班掌權後帶來的問題，如接收阿富汗難民數目及如何安全撤離等議題。超過50名參議員周四（19日）去信拜登，質疑收容弱勢阿富汗難民的好處。

艾奧瓦州（Iowa）共和黨參議員恩斯特（Joni Ernst）提出，華府需要解釋阿富汗政府勢力急速衰落，是否與情報分享出現問題所致，但現時參議院內有共同目標，希望阿富汗新政府會尊重人權。

拜登早前曾公開指明年初上任時被告知美軍5月1日前要撤出阿富汗，撤兵非現屆政府決定。他亦否認美國撤軍阿富汗行動的判斷失敗，更稱美國撤軍阿富汗無可避免會發生混亂。不過，拜登其後改口，稱無論如何亦會從阿富汗撤兵。

責任編輯：吳漢培