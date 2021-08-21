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【美股戰報】調高Microsoft 365定價 微軟股價再創新高

股樓投資 15:48 2021/08/21

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微軟周四（19日）宣布將調高Microsoft Office 365 等產品售價後，周五（20日）股價上漲 2.5% ，盤中一度創下歷史新高，收報304.36美元，市值近2.29萬億美元，市值僅次於Apple的2.45萬億美元，為全球第二大。此番上調售價獲大行及分析員唱好，預估漲價對微軟的營運長期會有利。

微軟周四表示，這是自 10 年前推出 Office 365 以來首次大幅更新售價，商業版漲價幅度約 9% 至 25% 不等，新價格將於六個月後生效，Microsoft 365 Business Basic 商業基礎版本從每人 5 美元漲至 6 美元，Business Premium 商業高級版從 20 美元到 22 美元，Microsoft 365 E3 版本將從 32 美元漲至 36 美元；Office 365 E1、E3、E5 版本也都漲了 2 到 3 美元，分別來到 10 美元、23 美元及 38 美元。至於其他版本，例如 Office 365及Microsoft 365 的消費者與教育版，以及 Microsoft 365 E5 版本則沒有調整。

微軟還宣佈在未來幾個月內將擴展音頻會議功能，為企業、商業、前線和政府版本的 Microsoft Teams 會議增加無限的撥號功能，並為超過 70 個國家提供訂閱支持，還支持 44 種語言和方言的交互式支持。

瑞銀分析師Karl Keirstead表示，微軟這次宣布提高 Microsoft 365 商業版定價，是十年來最大漲幅，將微軟的目標價從325美元上調至350美元，維持「買入」評級。Bernstein 分析師 Mark Moerdler 表示，提價對微軟是重大的財務利好，並表示這表明微軟圍繞 Office 特許經營權建立了防禦性的護城河。

同場加映﹕【溫股知新】恒指跌破支持 低撈醫藥股？

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編輯：黃銳

瑞銀 買入 Microsoft 美股 Apple Microsoft Office 美元

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