海洋公園邀投資者合作發展新園區 最快今年底招標

海洋公園改革營運模式，今日（21日）發公告指，邀請有意競投者以「建設、營運、轉移」（BOT）模式攜手發展，合作營運收費入園的上園區中2個主題區，流程分為兩個階段，第一階段為今次的投標資格預審，第二階段期望今年尾至明年初正式招標。



園方指，有意競投的投資者可提出對其中一個，甚至全部3個園區的發展意向，並於8個星期內回應及提交建議。

新計劃合共佔地約37.6萬平方米，園方表示，日後海洋公園將分為3個主題區，分別為免費入場的山下園區、山上園區的歷險主題區及健康主題區。

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記者：郭秀慧