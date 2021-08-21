【700】隔近兩年後再出手 騰訊1.8億元回購撑股價

股王騰訊（00700）自今年2月創下775元的歷史高鋒後更無以為繼，更開展跌跌不休的下行趨勢，股價較高位幾乎腰斬，周五（21日）收報425.4元，市值跌至4.08萬億元。而在周五，騰訊發佈公告稱，回購了24萬股，涉資1.017億港元，而在8月19日，騰訊也回購了7696.5萬港元，先後兩天合計回購金額達到約1.8億港元。

騰訊周三公布了不錯的業績，Non-IFRS經調整純利錄得340.4億元人民幣，下同，按年增長13%，勝市場預期；收入按年增長2成至1382.6億元，符合預期。但良好的業績不能救回投資者對監管加劇的疑懼，騰訊不單要面對反壟斷監管，也有政府對互聯網行業的監管。騰訊旗下手遊「王者榮耀」早前於 8月4日發布規定，未成年用戶每日晚上10時至早上8時禁玩，國家法定假期每天限玩兩小時，其他日子則限玩一小時。騰訊總裁劉熾平也表示，騰訊將主動對年輕人的遊戲時間及付款上限作限制。

面對股價跌跌不休，騰訊，在19日和20日宣布分別回購18萬股和24萬股，涉及資金分別為7696.5萬港元和1.017億港元，合計2天回購金額約1.8億港元，8月20日的回購價格在412.6元至432.4元。這也是騰訊時隔近兩年後回購，騰訊曾在2019年8月28日至10月11日間多次回購，為期個半月，期間以每股作價由312.4元至351元不等，回購約348.6萬股。

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編輯：黃銳