  • 32°C
香港時間 : 2021821日 (六) 16:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【700】隔近兩年後再出手 騰訊1.8億元回購撑股價

股樓投資 15:23 2021/08/21

分享：

股王騰訊（00700）自今年2月創下775元的歷史高鋒後更無以為繼，更開展跌跌不休的下行趨勢，股價較高位幾乎腰斬，周五（21日）收報425.4元，市值跌至4.08萬億元。而在周五，騰訊發佈公告稱，回購了24萬股，涉資1.017億港元，而在8月19日，騰訊也回購了7696.5萬港元，先後兩天合計回購金額達到約1.8億港元。

騰訊周三公布了不錯的業績，Non-IFRS經調整純利錄得340.4億元人民幣，下同，按年增長13%，勝市場預期；收入按年增長2成至1382.6億元，符合預期。但良好的業績不能救回投資者對監管加劇的疑懼，騰訊不單要面對反壟斷監管，也有政府對互聯網行業的監管。騰訊旗下手遊「王者榮耀」早前於 8月4日發布規定，未成年用戶每日晚上10時至早上8時禁玩，國家法定假期每天限玩兩小時，其他日子則限玩一小時。騰訊總裁劉熾平也表示，騰訊將主動對年輕人的遊戲時間及付款上限作限制。

面對股價跌跌不休，騰訊，在19日和20日宣布分別回購18萬股和24萬股，涉及資金分別為7696.5萬港元和1.017億港元，合計2天回購金額約1.8億港元，8月20日的回購價格在412.6元至432.4元。這也是騰訊時隔近兩年後回購，騰訊曾在2019年8月28日至10月11日間多次回購，為期個半月，期間以每股作價由312.4元至351元不等，回購約348.6萬股。

同場加映﹕【溫股知新】恒指跌破支持 低撈醫藥股？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：黃銳

反壟斷 港元 遊戲 壟斷 人民幣 電玩手遊 騰訊

上一篇文章

【美股戰報】調高Microsoft 365定價 微軟股價再創新高

下一篇文章

【本港疫情】聶德權料下周接種率有機會達六成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
MIRROR紅透半邊天 粉絲遍及各年齡層 一文看清12位鏡仔如何雄霸廣告界
MIRROR紅透半邊天 粉絲遍及各年齡層 一文看清12位鏡仔如何雄霸廣告界
【電腦節2021】電腦節本月20日一連4日舉行　貨品低至一折 「激安大購賞」改網上登記
【電腦節2021】電腦節本月20日一連4日舉行　貨品低至一折 「激安大購賞」改網上登記
【公屋裝修】花34萬裝修385呎清水樓 為顧及兩女長大後私隱 房間平衡設計方便一分為二
【公屋裝修】花34萬裝修385呎清水樓 為顧及兩女長大後私隱 房間平衡設計方便一分為二
【上車有段故】一家四口住公屋難有私人空間 　80後抽不成居屋卻中綠置居　
【上車有段故】一家四口住公屋難有私人空間 　80後抽不成居屋卻中綠置居　
麥當勞推MIRROR三子姜濤、Anson Lo、Edan「籃神卡」 隨麥當勞App電子優惠券送出　
麥當勞推MIRROR三子姜濤、Anson Lo、Edan「籃神卡」 隨麥當勞App電子優惠券送出　