【英國疫情】歐國盃成播毒溫床 近萬相關新確診

英國全面解封前，已經開始舉辦多場大型活動，讓民眾重新享受生活。最新研究指出，大型活動中以上月的歐洲國家盃賽事的新增新冠肺炎感染人數最多，多近萬人感染，四強及決賽後確診增幅最為明顯。

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英格蘭公共衛生署（Public Health England，PHE）與英國文化部門聯合研究指出，共9,402宗確診與在英國舉行的歐國盃8場賽事有關，3,036人在賽後兩日報告出現病徵，當中有近半案例與7月11日舉行的決賽有關。為期49日的各種大型活動測試中，85%新確診來自歐國盃。

同為室外體育活動的溫布頓網球賽（Wimbledon）新增感染人數明顯較少，總觀眾人數亦高達約30萬，僅有881宗新確診。研究人員認為，若足球場亦允許球迷把食物及飲品取回座位享用，避免多人在場內酒吧聚集，感染風險可能會降低。

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不過，PHE副醫學總監史密斯（Jenifer Smith）指出，歐國盃是非尋常活動，難在其他大型活動重覆出現類似的高感染人數。而就算賽事在海外舉行，英格蘭亦如今屆一樣高奏凱歌，對英國公眾健康仍有很大風險。今次主辦經驗可讓英國政府估計，當有同類活動舉行時的潛在傳染情況。

同時研究亦顯示，舉行室內大型活動時的感染率並未出現太多異常。一眾政府高層認為，這證明英國可以安全舉辦大型活動。

責任編輯：吳漢培