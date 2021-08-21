【內房政策】內地名校區房價急跌 劈價500萬仍無人問津

內地連番打壓樓市，上月30日深圳更推出社會建設條例草案徵求意見稿，提到擬推行大學區招生和辦學管理模式，雖然未有任何細節，但已令市場人士擔憂，令「學區房」的樓價受牽連，部分更出現懸崖式下跌，但亦無人問津。

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據內媒報道指，一間位於深圳香蜜湖片區港中旅花園的豪宅「學區房」以不到2,000萬元人民幣起拍賣，比市價2,500萬元以上大幅劈價500萬，但直到拍賣結束也無人競價。

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記者：郭秀慧