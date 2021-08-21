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【快手股價】快手倉位再異動　高盛戶口增5.5億股　貨值377億元

股市 12:55 2021/08/21

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【快手股價】快手倉位再異動　高盛戶口增5.5億股　貨值377億元

快手 （01024） 倉位再現異動，中央結算系統（CCASS）顯示，高盛戶口持股於8月18日，增加5.54億股，以周五收市價68.05元計，貨值377億元。根據年報，騰訊持有5.06億股B類股份、5Y Capital（前稱晨興資本）持有4.96億股B類股份。大型的股權操作，究竟下一步是配股？還是其他目的，仍要等待觀察。

快手自7月後，倉位屢見異動，7月12日，大摩戶口增加5.64億股，至今未見動作。美林戶口於7月29日增加2.2億股。

快手上市逾半年，主要股東的禁售期已於8月5日屆滿，包括The Capital Group Funds所持3371.13萬股、Aranda Investments Pte. Ltd.所持2224.94萬股、GIC Private Limited所持2224.94萬股，以及富達基金（香港）所持1820.41萬股。

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記者：譚志偉

港股 傳統經濟股 新經濟股 快手—W（01024）

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