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【美股焦點】Delta或拖累美經濟增長 「鷹派」聯儲局官員卡普蘭﹕願意調整盡早收水看法

股樓投資 13:02 2021/08/21

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美聯儲局官員對縮減寬鬆貨幣政策（QE）的立場態度軟化，美國達拉斯聯儲銀行行長卡普蘭（Robert Kaplan）意外地語帶保留指，若果Delta變種病毒窒礙美國經濟復甦，自己願意調整對聯儲局「收水」宜早不宜遲的看法。

一向被指為「鷹派」的卡普蘭較早時提倡聯儲局於10月要開始削減買債，直至周五（20日），他接受外媒訪問時卻突「改口風」，指變種病毒迅速擴散，儘管現時對經濟影響有限，Delta至今對民眾外出用餐等消費活動沒有產生實質影響，但已見的影響如企業延後把員工召回辦公室上班，也影響到企業招聘員工的能力，還可能影響到生產產出。

他亦指，目前距離聯儲局下次議息還有一個月時間，可以觀察一切如何發展。

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記者：郭秀慧

貨幣政策 經濟 美國 美國聯儲局 議息

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