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拜登強調撤離有風險 承諾協助阿富汗盟友

環球社會熱點 13:14 2021/08/21

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阿富汗局勢瞬息萬變，美國總統拜登亦要提前結束假期返回白宮應對。他在周五（20日）承諾會撤離所有想離開阿富汗的美國公民，同時強調撤走與美國相關的阿富汗民眾同樣重要。不過，拜登亦表明行動有風險，不確保撤離一定安全。

撤離阿富汗後會去邊？ 三個國家做中轉站 【下一頁】

拜登（Joe Biden）周五稱已有1.3萬人撤離阿富汗，並向在阿富汗的美國公民喊話，稱「任何美國公民希望回家，我們會帶你回來」（Any American who wants to come home, we will get you home）。當被問及曾協助美國的阿富汗人處境時，拜登指撤離美國公民是首要任務，但協助5至6.5萬有意離開的阿富汗盟友亦是美軍撤離時的重要事項。

然而，拜登強調撤離行動十分危險，包括美軍需要承擔風險前往當地，並在困難的情況下撤離眾人。因此拜登表明不能承諾，行動的最終結果會如何，或是行動中沒有失敗的風險。拜登只承諾，會動員所有必需資源參與撤離。

防ISIS東山再起 前MI5處長促英國留一手 【下一頁】

另外，拜登亦稱美國不需加派軍隊進入喀布爾，救出被困的美國公民，聲稱塔利班已為持美國護照的民眾前往喀布爾機場開綠燈。但不少報道指出，美國公民難以抵達喀布爾機場，防長奧斯汀（Lloyd Austin）更透露，有嘗試離開阿富汗的美國公民被塔利班分子毆打。

責任編輯：吳漢培

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