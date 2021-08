拜登強調撤離有風險 承諾協助阿富汗盟友

阿富汗局勢瞬息萬變,美國總統拜登亦要提前結束假期返回白宮應對。他在周五(20日)承諾會撤離所有想離開阿富汗的美國公民,同時強調撤走與美國相關的阿富汗民眾同樣重要。不過,拜登亦表明行動有風險,不確保撤離一定安全。

撤離阿富汗後會去邊? 三個國家做中轉站 【下一頁】

拜登(Joe Biden)周五稱已有1.3萬人撤離阿富汗,並向在阿富汗的美國公民喊話,稱「任何美國公民希望回家,我們會帶你回來」(Any American who wants to come home, we will get you home)。當被問及曾協助美國的阿富汗人處境時,拜登指撤離美國公民是首要任務,但協助5至6.5萬有意離開的阿富汗盟友亦是美軍撤離時的重要事項。

然而,拜登強調撤離行動十分危險,包括美軍需要承擔風險前往當地,並在困難的情況下撤離眾人。因此拜登表明不能承諾,行動的最終結果會如何,或是行動中沒有失敗的風險。拜登只承諾,會動員所有必需資源參與撤離。

防ISIS東山再起 前MI5處長促英國留一手 【下一頁】

另外,拜登亦稱美國不需加派軍隊進入喀布爾,救出被困的美國公民,聲稱塔利班已為持美國護照的民眾前往喀布爾機場開綠燈。但不少報道指出,美國公民難以抵達喀布爾機場,防長奧斯汀(Lloyd Austin)更透露,有嘗試離開阿富汗的美國公民被塔利班分子毆打。

責任編輯:吳漢培