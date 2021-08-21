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【iPhone 13】蘋果傳9月秋季發布會推多款新品 鴻海鄭州廠招工賞金翻倍

Hot Talk 12:22 2021/08/21

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蘋果盛傳將於9月舉行秋季發布會，發佈iPhone 13等多款新品。

iPhone 13發佈在即，外界盛傳蘋果（美：AAPL）將於9月舉行秋季新品發布會，發佈iPhone 13、AirPods 3以及Apple Watch Seires 7。除此之外，蘋果預計會在10月、11月另外再舉行兩場發布會，推出iPad mini 6以及新款MacBook Pro。

蘋果組裝商鴻海（Foxconn）在發布會前夕加快趕工，台灣媒體報道，新iPhone備貨力道強勁，鴻海鄭州廠破天荒六度調高內部推薦獎金至1.27萬元（人民幣，下同），較一開始的6000元大增逾1倍。

蘋果新iPhone相機傳將大升級　新增影片版人像模式等3大功能【下一頁】

報道指，富士康鄭州廠的普工求職者，只要在職90天，除了薪資之外，可以拿到1.05萬元至1.15萬元的獎金，推薦人的獎金則為1200元。這是鴻海今年第6度調高相關獎金，或反映鴻海新機訂單眾多。

另外，根據供應鏈消息，iPhone 13採用的A15處理器由台積電（TSMC，台：2330）獨家代工，今年8月至12月台積電大約會生產超過1億顆A15處理器，亦即蘋果初期新iPhone的備貨量會超過1億部。

據早前爆料消息，iPhone 13系列的尺寸預計與iPhone 12系列保持一致，基礎款分別為5.4吋和6.1吋，Pro則為6.1吋和6.7吋。iPhone 13據報會有一系列為專業用戶量身定制的新相機功能，包括用於影片的ProRes和人像模式。此外，有傳iPhone 13系列將有8大配色。

相關文章：

【iPhone生產】鄭州降雨破歷史紀錄、12人死、十萬人疏散　鴻海：工廠設施未受影響 （多圖）

【iPhone 13】Wedbush︰蘋果iPhone 13配有1TB版　首批訂單將達9000萬部

編輯：陳健婷

 

 

美股 蘋果（Apple，美：AAPL） 處理器 AirPods Apple Watch iPhone 富士康 iPhone 13 鴻海

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