撤離阿富汗後會去邊？ 三個國家做中轉站

經歷塔利班佔領阿富汗首都喀布爾首日的混亂，各國開始加快動作，確保安全撤走所有想離開的人士。多國派出軍機接載多人離開，但大多數飛行目的地是三大阿富汗鄰國，烏茲別克﹑巴基斯坦及卡塔爾。

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美軍指自周日（15日）開始，利用軍機撤離約7,000人；英國則稱在周三（18日）時已接走1,200人；德國防長周五（20日）亦指安全撤離約1,700人。土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）表示，從阿富汗湧入約550人，法國及意大利分別撤離500人。

多個國家選擇利用軍機，接載撤離人士。多數軍機並非直奔所屬國家，更多降落在烏茲別克首都塔什干（Tashkent）﹑巴基斯坦首都伊斯蘭堡（Islamabad）及卡塔爾首都多哈（Doha），三地作為中轉站，再把接收撤離人士送到目的地。

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部分曾為美國或國際組織的阿富汗難民可能會被安排到阿爾巴尼亞﹑科索沃或北馬其頓臨時接受庇護，等待美國移民簽證審批。另外，哥倫比亞﹑烏干達及卡塔爾與撤離國家亦有達成類似協議，暫時接收難民。

美國政府早前已承諾接受1萬阿富汗難民，澳洲在現行政策下表明願接收3,000人。阿富汗北方鄰國塔吉克（Tajikistan）上月已表示，準備為10萬阿富汗人提供庇護。眾多歐洲國家拒絕承諾接收特定人數阿富汗難民，憂慮重演2015年時的難民潮。德國總理默克爾（Angela Merkel）被指向黨友透露，德國需要接收1萬名阿富汗難民。

責任編輯：吳漢培