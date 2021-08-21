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【疫市營商】港人愛日本清酒　出口金額超越中美　一田看着商機設清酒祭吸客

商業 11:04 2021/08/21

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一田舉行「一田清酒祭」，並設活動吸客。（一田提供）

根據日本財務省貿易統計，2020年度以出口金額計算，香港超越美國及中國以 61.78億日圓的金額，位列日本最大輸出清酒的地區，按年更大增56%。一田百貨於8月20日至9月2日期間舉行以地酒為主的「一田清酒祭」，搜羅逾300款涵蓋四大系別，包括薰、爽、醇、熟的清酒。

店內設有工作坊和遊戲，與客人互動。包括邀請日本酒講師、調酒師及酒藏藏主一連兩個週六及週日（8月21至22日、8月28至29日）開辦工作坊。

【MIRROR成員】TASTE與「FRESH新鮮生活」聯乘設概念超市　邀Anson Kong及Hailey剪綵（多圖）

另首次透過「AI味覺判定遊戲」，測試客人的個人口味。只需簡單回答10條問題，便能分析最合適自己的清酒口味。完成遊戲後還可獲得10元清酒優惠券，另消費滿150元可透過收據上的QR Code，額外獲贈3個免費試飲印花，品嚐指定清酒。

【見工打疫苗】要求應徵者職者接種疫苗　美國8月份首周比例按月大增9成

一田百貨生意漸回復疫情前水平
回顧一田首半年整體銷情，一田百貨行政總裁黃思麗表示，由於去年疫情嚴重，市民紛紛搶購超市食品及用品，去年升幅驚人，但隨著疫情穩定，加上晚市堂食重新開放，首半年超市生意額對比去年錄得跌幅，但對比2019年則仍錄得升幅。

相反，去年百貨持續受壓，跌幅較多。她續指，隨著疫情有所放緩，今年則較去年開始錄得升幅，但對比2019年則仍錄得跌幅。

【的士App】一文看清　5款熱門本地的士App　HKTaxi 下載量最多　飛的時有優惠

第一期電子消費券派發，其相應推出多項優惠。她表示，8月首兩星期銷情理想，大家都較以往願意花費購物，百貨錄雙位升幅，超市則仍較去年微跌。

責任編輯：馬意文

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